Внаслідок російської атаки по Києву загинула одна людина — Кличко

Чоловік знаходився поруч з епіцентром вибуху.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у ніч проти 6 квітня Росія атакувала Київ балістичними ракетами.

Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі виявили тіло загиблого чоловіка внаслідок атаки ворога.

«Він знаходився на вулиці, поруч з епіцентром вибуху. Особу чоловіка встановлюють», - заявив Кличко.

Крім того, у КМВА повідомили, що також є три постраждалих людини.

Попередньо, це травма наслідок дії вибухової хвилі, в тому числі осколкові поранення від скла.

Наразі відомо, що всі потерпілі - це чоловіки різного віку, і двоє з них госпіталізовані.

Також ми писали, що у Києві через російську атаку частково зруйновано бізнес-центр.

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