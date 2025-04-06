Практика судів
  1. В Україні

У Києві через російську атаку частково зруйновано бізнес-центр, фото

08:31, 6 квітня 2025
Внаслідок російської атаки частково зруйновані 3,4,5 поверхи бізнес-центру.
У Києві через російську атаку частково зруйновано бізнес-центр, фото
Фото: novyny.live
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у ніч проти 6 квітня Росія атакувала Київ балістичними ракетами.

Після російської атаки у в Оболонському районі столиці сталася пожежа та руйнування будівлі.

«В Оболонському районі, де внаслідок ворожої атаки сталася пожежа в офісному центрі, відбулося часткове руйнування будівлі», - заявив мер столиці Віталій Кличко.

Також він додав, що на місці триває робота екстрених служб та рятувальників.

У свою чергу в ДСНС повідомили, що сталось часткове руйнування 3,4,5 поверхів 5-поверхового бізнес-центру.

Фото: novyny.live

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Здобуття освіти не будуть використовувати як спосіб ухилення від мобілізації – МОН пояснило суть законопроекту Кабміну

Зокрема законопроект передбачає обмеження віку 25 роками для надання відстрочки від мобілізації для учнів професійних училищ і для студентів фахових коледжів.

«Істотним дисциплінарним проступком судді може бути проступок, який призвів до істотних наслідків» – як депутати пропонують змінити підстави для звільнення суддів

Суддів не зможуть звільнити за прояв грубої неповаги до інших суддів чи адвокатів, порушення гласності і відкритості процесу, несвоєчасне подання копії рішення до Реєстру та інші проступки, якщо це не призвело до «істотних» наслідків.

Депутати зареєстрували у Раді проект про відзначення 600-річчя з’їзду монархів держав Європи у Луцьку

Група депутатів, серед яких Микита Потураєв та Микола Княжицький зареєстрували проект постанови про відзначення 600-річчя з’їзду монархів держав Європи у Луцьку.

Депутати пропонують надати військовослужбовцям право на звільнення з військової служби на підставі встановлення факту позбавлення особи особистої свободи

Відповідні зміни пропонуються до закону про військовий обов’язок і військову службу.

Мінцифри увійде до складу сектору безпеки і оборони – Кабмін вніс законопроект

Законопроектом уряду пропонується включити Мінцифри до складу сектору безпеки і оборони – воно визначатиме пріоритетні напрями розвитку робототехніки, роботизації, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Бугіль
    Володимир Бугіль
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва