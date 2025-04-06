Росія атакувала Київ балістичними ракетами — є постраждалі, фото та відео

Внаслідок російського удару по столиці постраждало три людини.

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У ніч проти 6 квітня Росія атакувала Київ балістичними ракетами.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, внаслідок падіння уламків виникли пожежі в Дарницькому, Соломʼянському й Оболонському районах міста.

Внаслідок ракетної атаки сталися пожежі в нежитловій забудові в Оболонському, Дарницькому, Соломʼянському районах.

У Дарницькому районі троє постраждалих. Також пошкоджені 8 автівок.

Згодом ДСНС повідомила, що після удару балістичними ракетами рятувальники ліквідували наслідки у Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському районах.

У Дарницькому районі за однією адресою пожежа виникла у нежитловій будівлі. За іншою адресою сталося руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів. Займання ліквідовано.

У Оболонський район за однією адресою пожежа виникла у меблевому цеху, вогонь перекинувся ще на одну складську будівлю. За іншою адресою сталось часткове руйнування 3,4,5 поверхів 5-поверхового бізнес-центру.

У Соломʼянському районі виникли окремі осередки загоряння на відкритій території та займання фасаду складської будівлі. Пожежу ліквідовано.

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