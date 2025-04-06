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Військові зможуть одружуватися в Дії поза чергою

11:10, 6 квітня 2025
Важливо, що саме військовослужбовці мають бути ініціаторами одруження.
Військові зможуть одружуватися в Дії поза чергою
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Військові матимуть пріоритет на одруження через Дію, адже Уряд ухвалив постанову. Як писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів під час засідання 4 квітня вніс зміни до Порядку реалізації експериментального проекту щодо проведення державної в електронній формі.

У Мінцифрі пояснюють, що створюють окремий запис на Шлюб онлайн.

Як це працюватиме:

У застосунку Армія+ військові обиратимуть послугу Шлюб онлайн, система автоматично перекине в Дію та після цього захисники отримають доступ до вибору дати й часу одруження в Дії.

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