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6 квітня міста та села України оголошують Днем жалоби за жертвами атаки в Кривому Розі – Кулеба

21:05, 5 квітня 2025
На знак солідарності із постраждалими та їхніми родинами завтра в громадах буде оголошено День жалоби.
6 квітня міста та села України оголошують Днем жалоби за жертвами атаки в Кривому Розі – Кулеба
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Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що міста та села України оголошують 6 квітня Днем жалоби за жертвами атаки в Кривому Розі.

«Усі обласні центри України, великі та малі громади пліч-о-пліч з Кривим Рогом. На знак солідарності із постраждалими та їхніми родинами завтра в громадах буде оголошено День жалоби. Від Києва до Одеси, від Краматорська до Ужгорода — прапори у містах будуть приспущені, і звучатиме тиша», - вказав він.

У Кривому Розі внаслідок удару балістичною ракетою та шахедами 74 людини постраждали, серед них 19 загиблих. Агресор забрав життя 9 дітей.

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