Якщо людина не на фронті і не допомагає у тилу, то вона не може вважати себе громадянином України, — очільник ГУР Буданов

Кирило Буданов наголошує, що всі мають працювати на перемогу.

Джерело фото: ABC News

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Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що якщо людина не на фронті і не допомагає у тилу, то вона не може вважати себе громадянином України і суспільство має сприймати його саме так. Про це він сказав в інтервʼю Анни Максимчук.

«Як би це жорстко не звучало. Хтось може з автоматом в руках захищати, хтось може як то кажуть в тилу кувати перемогу. Але всі мають працювати на цю перемогу. А якщо людина каже, «а я тут до чого, нехай там хтось інший робить», то ні – ти не громадянин», - сказав Буданов і вказав, що «це по суті».

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