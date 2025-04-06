У Києві перейменують 8 вулиць – як пропонують назвати

09:40, 6 квітня 2025
Провулок Балакірєва рекомендовано вилучити з переліку поіменованих об’єктів Києва, адже у процесі розвитку міста провулок фактично зник із мапи.
У застосунку «Київ Цифровий» до 11 квітня триває опитування щодо перейменування 11 міських об’єктів у процесі дерусифікації. Проголосувати можуть усі авторизовані користувачі застосунку «Київ Цифровий».
Як вказують у КМДА, результати опитування будуть враховані під час ухвалення рішень Київрадою.
Перелік об’єктів із запропонованими новими назвами:
- вулиця Волго-Донська – вулиця Павла Петриченка;
- вулиця Левітана – вулиця Лукрецька;
- вулиця та провулок Дунаєвського – вулиця та провулок Цундарівські;
- вулиця Суворова – вулиця Людмили Фої;
- вулиця Червона – вулиця Василя Копаня;
- провулок Макаренка – провулок Софії Окуневської;
- вулиця Сулеймана Стальського – вулиця Ігоря Юхновського;
- вулиця Макаренка – вулиця Шейха Мансура;
- проспект Маршала Рокоссовського – проспект Дмитра Павличка;
- вулиця Повітрофлотська – залишити без змін або перейменувати;
- провулок Балакірєва – рекомендовано вилучити з переліку поіменованих об’єктів Києва. У процесі розвитку міста провулок фактично зник із мапи.
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