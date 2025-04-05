Через затримання ТЦК водія у Дрогобичі маршрутки не виїхали на роботу

Маршрутки не виїхали на встановлені маршрути по місту після затримання одного з водіїв.

Ілюстративне зображення, джерело фото: РБК-Україна

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дрогобичі маршрутки не виїхали на встановлені маршрути по місту після затримання одного з водіїв.

За даними місцевого ЗМІ Дрогобич Інфо, на знак протесту проти затримання водія співробітниками ТЦК, керівник приватного транспортного підприємства не випустив автобуси в рейс.

Співробітники ТЦК пояснили, що затримання відповідало вимогам законодавства України.

У Львівському обласному ТЦК та СП вказали, що у зв’язку з оприлюдненими у соціальних мережах заявами щодо так званого «силового затримання» водія автобуса у місті Дрогобич, вони вирішили надати офіційний коментар.

Зокрема, там вказали, що жодного «вилучення з кабіни автобуса» не відбувалося.

«Громадянин, водій автотранспортного підприємства, був оповіщений у публічному місці відповідно до вимог чинного законодавства України. Ніяких порушень прав чи приниження людської гідності допущено не було», - зазначили там та вказали, що дії військовослужбовців ТЦК та працівників поліції були здійснені в межах їхніх повноважень, відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

«Жоден закон не передбачає автоматичне звільнення від мобілізації лише на підставі факту працевлаштування. Натомість, існує чіткий законний механізм бронювання працівників, які забезпечують роботу критичної інфраструктури, зокрема, громадського транспорту», - наголосили у ТЦК.

Водночас там вказали, що саме роботодавець має подати відповідні документи до уповноважених органів для оформлення бронювання.

«Спроба маніпулювання громадською думкою шляхом публічного тиску та розповсюдження недостовірної інформації щодо «викрадення» водіїв – шкодить не лише репутації державних структур, а й підриває довіру до процесу мобілізації, який є критично важливим для обороноздатності України», - додали у ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.