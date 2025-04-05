Из-за задержания ТЦК водителя в Дрогобыче маршрутки не выехали на работу

Маршрутки не выехали на установленные маршруты по городу после задержания одного из водителей.

Иллюстративное изображение, источник фото: РБК-Украина

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В Дрогобиче маршрутки не выехали на установленные маршруты по городу после задержания одного из водителей.

По данным местных СМИ Дрогобич Инфо, в знак протеста против задержания водителя сотрудниками ТЦК, руководитель частного транспортного предприятия не выпустил автобусы в рейс.

Сотрудники ТЦК пояснили, что задержание соответствовало требованиям законодательства Украины.

Во Львовском областном ТЦК и СП указали, что в связи с опубликованными в социальных сетях заявлениями о так называемом «силовом задержании» водителя автобуса в городе Дрогобич, они решили предоставить официальный комментарий.

В частности, там указали, что никакого «изъятия из кабины автобуса» не происходило.

«Гражданин, водитель автотранспортного предприятия, был уведомлен в публичном месте в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. Никаких нарушений прав или унижения человеческого достоинства допущено не было», - отметили там и указали, что действия военнослужащих ТЦК и работников полиции были осуществлены в рамках их полномочий, в соответствии с Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

«Ни один закон не предусматривает автоматическое освобождение от мобилизации только на основании факта трудоустройства. Вместо этого существует четкий законный механизм бронирования работников, которые обеспечивают работу критической инфраструктуры, в частности, общественного транспорта», - подчеркнули в ТЦК.

Вместе с тем там отметили, что именно работодатель должен подать соответствующие документы в уполномоченные органы для оформления бронирования.

«Попытка манипуляции общественным мнением путем публичного давления и распространения недостоверной информации о «похищении» водителей - вредит не только репутации государственных структур, но и подрывает доверие к процессу мобилизации, который является критически важным для обороноспособности Украины», - добавили в ТЦК.

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