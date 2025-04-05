На Львовщине столкнулись микроавтобус и автовоз – крышу пришлось срезать, фото

Произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и грузовика-автовоза.

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В субботу, 5 апреля, во Львовской области в Яворовском районе произошла страшная авария, в которой столкнулись микроавтобус и автовоз. В результате аварии погибли 2 человека, есть и пострадавшие.

Как сообщили в ГСЧС, сообщение о том, что недалеко от города Судовая Вишня Яворовского района произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и грузовика-автовоза, спасатели получили в 06:58.

На место происшествия выехали спасатели из городов Судовая Вишня и Самбор.

На момент прибытия спасателей в салоне микроавтобуса находились зажатые люди, которым была необходима помощь.

С помощью специального инструмента спасатели срезали крышу и двери микроавтобуса и деблокировали из поврежденного транспортного средства двух травмированных (пассажирку и водителя), которых в тяжелом состоянии передали медикам. Также спасатели извлекли тела двух погибших пассажиров.

Причины и обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранительные органы.

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