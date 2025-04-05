Президент Армении подписал закон о начале процесса присоединения к ЕС

Президент Армении подписал закон о движении страны в ЕС.

Источник фото: Getty Images

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Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса присоединения страны к Европейскому Союзу. Об этом 4 апреля официально сообщили на сайте главы государства.

Как указано в документе, подчеркивается, что «Армения, ставя перед собой цель развивать демократические институты, повысить благосостояние общества, укрепить безопасность страны, устойчивость и верховенство права, объявляет о старте процесса членства в ЕС».

Национальные собрания Армении 26 марта приняли законопроект «О начале процесса членства Республики Армения в Европейском Союзе».

Глава парламентской комиссии по евроинтеграции Арман Егоян отметил, что этот законопроект просто выражает волю армянского народа, на данный момент подача заявки на членство республики в ЕС не предусмотрена.

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