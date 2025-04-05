Президент Вірменії підписав закон про початок процесу приєднання до ЄС

Президент Вірменії підписав закон про рух країни в ЄС.

Джерело фото: Getty Images

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Президент Вірменії Ваагн Хачатурян підписав закон про початок процесу приєднання країни до Європейського Союзу. Про це 4 квітня офіційно повідомили на сайті глави держави.

Як вказується, у документі наголошується, що «Вірменія, ставлячи перед собою мету розвинути демократичні інститути, підвищити добробут суспільства, зміцнити безпеку країни, стійкість і перевагу права, оголошує про старт процесу членства в ЄС».

Національні збори Вірменії 26 березня ухвалили законопроєкт «Про початок процесу членства Республіки Вірменія в Європейському Союзі».

Голова комісії парламенту з євроінтеграції Арман Єгоян вказав, що цей законопроєкт просто висловлює волю вірменського народу, наразі подання заявки на членство республіки в ЄС не передбачається.

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