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Парламент Вірменії схвалив закон про початок вступу країни до Євросоюзу

11:46, 26 березня 2025
Країні доведеться здійснити масштабні реформи та привести законодавство до європейських стандартів.
Парламент Вірменії схвалив закон про початок вступу країни до Євросоюзу
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Парламент Вірменії 26 березня схвалив закон про початок вступу до Європейського Союзу в другому читанні і в цілому. Про це повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

За законодавчу ініціативу під назвою Про початок процесу членства Республіки Вірменія в Європейському Союзі проголосували 64 депутати, проти - лише 7.

Вказується, що ухвалення закону не означає негайного референдуму про членство в ЄС, але, як зазначають представники влади, йдеться про демонстрування «політичної волі».

«Ми внесли цей законопроєкт, щоб Республіка Вірменія висловила свою політичну волю рухатися до Європейського Союзу. Цей процес незворотний. Народ підтримує це», — заявив уповноважений представник ініціативної групи «Євроквіт» Артак Зейналян.

За словами депутатів Європарламенту, вступ Вірменії до Європейського Союзу вимагатиме значного часу та зусиль, а на шляху до членства країна повинна буде провести реформи, приведучи своє законодавство, від сфери правосуддя до соціальних питань, у відповідність до європейських стандартів.

У РФ заявили, що «запуск процесу членства в Європейському союзі також означає запуск процесу виходу з Євразійського економічного союзу», попереджаючи, що Вірменія не може бути членом ЄС і ЄАЕС одночасно.

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ЄС Євросоюз Вірменія

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