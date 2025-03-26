Парламент Армении одобрил закон о начале вступления страны в Евросоюз

Стране придется осуществить масштабные реформы и привести законодательство к европейским стандартам.

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Парламент Армении 26 марта одобрил закон о начале вступления в Европейский Союз во втором чтении и в целом. Об этом сообщает армянская служба Радио Свобода.

За законодательную инициативу под названием О начале процесса членства Республики Армения в Европейском Союзе проголосовали 64 депутата, против – только 7.

Указывается, что принятие закона не означает немедленного референдума о членстве в ЕС, но, как отмечают представители власти, речь идет о демонстрации «политической воли».

«Мы внесли этот законопроект, чтобы Республика Армения выразила свою политическую волю двигаться в Европейский Союз. Этот процесс необратим. Народ поддерживает это», — заявил уполномоченный представитель инициативной группы «Евроквит» Артак Зейналян.

По словам депутатов Европарламента, вступление Армении в Европейский Союз потребует значительного времени и усилий, а на пути к членству страна должна будет провести реформы, приведя свое законодательство, от сферы правосудия до социальных вопросов, в соответствие с европейскими стандартами.

В РФ заявили, что «запуск процесса членства в Европейском союзе также означает запуск процесса выхода из Евразийского экономического союза», предупреждая, что Армения не может быть членом ЕС и ЕАЭС одновременно.

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