Депутаты рассмотрели законопроект, который позволит строить в прибрежной защитной полосе временные сооружения «рыбных инвесторов»

Предлагалось упростить в Украине условия для деятельности «рыбных инвесторов», но Рада отправила законопроект на доработку.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 26 марта отправила депутатам на доработку законопроект 12384, которым предлагается разрешить строительство в прибрежной полосе, если речь идет о «рыбных инвесторах».

Так, в статье 89 Водного кодекса предлагают установить исключение, что в прибрежных защитных полосах вдоль рек, вокруг водоемов и на островах запрещается строительство любых сооружений – но это ограничение не касается размещения временных сооружений и оборудования, необходимых для осуществления аквакультуры или рыболовной эксплуатации водных объектов в специальном товарном рыбном хозяйстве.

Эти сооружения также можно будет возводить в пределах пляжной зоны прибрежных защитных полос.

Как отмечают авторы, «Украина имеет очень удачное географическое расположение и достаточную площадь водного пространства для наращивания производства продукции аквакультуры, а законопроект направлен на стимулирование появления новых предприятий».

Инвесторы будут осуществлять деятельность в пределах определенных координат акватории части рыболовного водного объекта без земельного участка под таким водным объектом.

Что касается размещения сооружений в прибрежных защитных полосах, то, как указывают депутаты, будут включаться, при необходимости, определенной в инвестиционном предложении, земельные участки, предоставленные в пользование в соответствии с законом и расположенные в пределах прибрежной защитной полосы государственной или коммунальной собственности, размером не более 0,1 гектара, без изменения ее целевого назначения.

Также определен термин «инвестор в отрасли рыбного хозяйства» и требования к нему.

Для пользования такими водными объектами не потребуется выделять земельный участок водного фонда под водой (водным пространством) и устанавливать его границы в натуре (на местности). То есть инвесторы будут осуществлять деятельность в пределах определенных координат акватории части рыболовного водного объекта без земельного участка под таким водным объектом.

Напомним, Верховная Рада 8 января приняла закон, которым разрешила отменять статус объектов природно-заповедного фонда решением местных советов (законопроект 11024).

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 4 сентября приняла в целом как закон законопроект №11335, согласно которому МВД и Нацполиция смогут строить свои учреждения на землях природных заповедников и лесов.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.