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Депутати розглянули законопроект, який дозволить будувати у прибережній захисній смузі тимчасові споруди «рибних інвесторів»

11:44, 26 березня 2025
Пропонувалося спростити в Україні умови для діяльності «рибних інвесторів», але Рада відправила законопроект на доопрацювання.
Депутати розглянули законопроект, який дозволить будувати у прибережній захисній смузі тимчасові споруди «рибних інвесторів»
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Верховна Рада 26 березня відправила депутатам на доопрацювання законопроект 12384, яким пропонується дозволити будівництво в прибережній смузі, якщо йдеться про «рибних інвесторів».

Так, у статті 89 Водного кодексу пропонують встановити виключення, що у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється будівництво будь-яких споруд – але ця заборона не стосується розміщення тимчасових споруд та обладнання, необхідних для здійснення аквакультури або рибогосподарської експлуатації водних об’єктів у спеціальному товарному рибному господарстві.

Ці споруди також можна буде споруджувати у межах пляжної зони прибережних захисних смуг.

Як зазначають автори, «Україна має дуже вдале географічне розташування та достатню площу водного простору для нарощування виробництва продукції аквакультури, а законопроект спрямовано на стимулювання появи нових підприємств».

Інвестори здійснюватимуть діяльність в межах визначених координат акваторії частини рибогосподарського водного об’єкту без земельної ділянки під таким водним об’єктом.

Що стосується розміщення споруд на прибережних захисних смугах, то, як вказують депутати, будуть включатись, за потреби, визначеної в інвестиційній пропозиції, земельні ділянки надані в користування відповідно до закону та розташовані в межах прибережної захисної смуги державної або комунальної власності, розміром, що не може перевищувати 0,1 гектара, без зміни її цільового призначення.

Також визначено термін «інвестор у галузі рибного господарства» та вимоги до нього.

Для користування такими водними об’єктами не потрібно відводити земельну ділянку водного фонду під водою (водним простором) та встановлювати її межі у натурі (на місцевості). Тобто інвестори здійснюватимуть діяльність в межах визначених координат акваторії частини рибогосподарського водного об’єкту без земельної ділянки під таким водним об’єктом.

Нагадаємо, Верховна Рада 8 січня прийняла закон, яким дозволила скасовувати статус обʼєктів природно-заповідного фонду рішенням місцевих рад (законопроект 11024).

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 4 вересня прийняла в цілому як закон законопроект №11335, за яким МВС та Нацполіція зможуть будувати свої установи на землях природних заповідників і лісів.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект

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