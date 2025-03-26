БЭБ выявило возможные нарушения в более чем 100 публичных закупках Киева на более чем 8 млрд гривен, — КГВА

По словам начальника КГВА Тимура Ткаченко, чиновники КГГА отреагировали на замечания правоохранителей только в 19% случаев.

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Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что за 2024 год мониторинг со стороны Бюро экономической безопасности выявил возможные нарушения более чем в 100 процедурах публичных закупок в Киеве на общую сумму более 8 млрд гривен.

По его словам, чиновники КГГА отреагировали "лишь в 19% случаев". А в этом году БЭБ выявило еще четыре нарушения более чем на 1 млрд грн.

"Сейчас БЭБ уже обращается в КГВА – после того, как перестали получать какие-либо ответы от власти города. И это лишь по одной закупке, почти на 600 млн грн налогоплательщиков", – сообщил Ткаченко в Телеграм.

По словам начальника КГВА, средства могли быть непрозрачно направлены на реконструкцию дамб иловых полей Бортницкой станции аэрации.

"Вообще ежегодные вливания сотен миллионов гривен в станцию ​​нужно изучать, хотя объект, безусловно, важен для города", – сказал Тимур Ткаченко.

Также он добавил, что типичным для закупок является то, что "предприятия, которым из городского бюджета уходят сотни миллионов — не платят налогов, не представляют отчетности, не имеют материальной базы, во многих случаях банально не имеют кадров для реализующих проектов".

"Заказчики, должностные лица этого не видят, когда допускают к участию в закупках? А когда подписывают договоры? Я не хочу, чтобы эти вопросы оставались риторическими. Я созываю заседание группы "Прозрачность и подотчетность" для отдельного доклада Территориального управления БЭБ в Киеве. Тема: надлежащее использование средств бюджета столицы", – добавил начальник КМВА.

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