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Сбежал из транспорта, который вез в воинскую часть – на Львовщине судили уклониста

14:37, 26 марта 2025
Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации.
Сбежал из транспорта, который вез в воинскую часть – на Львовщине судили уклониста
Фото: Texty.org
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Сколевский районный суд Львовской области по делу № 453/893/24 вынес приговор мужчине, который уклонился от призыва на военную службу по мобилизации. 20 марта 2024 года после прохождения медкомиссии он был признан годным к службе, но в момент отправления в воинскую часть сбежал из транспорта и вернулся домой, воспользовавшись попутным транспортом.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину, объяснив свои действия нежеланием служить, и выразил раскаяние. Суд также учел, что на момент уклонения от службы мужчина имеет больную почку и на его иждивении есть младенец.

18 марта 2025 года суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему три года лишения свободы условно, с испытательным сроком на тот же срок. Приговор предусматривает обязательную регистрацию в органах пробации, сообщение об изменении места жительства и работы, а также запрет выезжать за пределы Украины без согласования.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что ГСА в течение 2 месяцев ограничит доступ граждан к текстам судебных решений об уклонении от мобилизации.

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суд Львов мобилизация военнообязанный транспорт

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