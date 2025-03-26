Втік з транспорту, який віз до військової частини – на Львівщині судили ухилянта

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації.

Фото: Texty.org

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сколівський районний суд Львівської області у справі № 453/893/24 виніс вирок чоловіку, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. 20 березня 2024 року після проходження медкомісії він був визнаний придатним до служби, але в момент відправлення до військової частини втік з транспорту і повернувся додому, скориставшись попутним транспортом.

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину, пояснивши свої дії небажанням служити, та висловив каяття. Суд також врахував, що на момент ухилення від служби чоловік має хвору нирку та на його утриманні є немовля.

18 березня 2025 року суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначив йому три роки позбавлення волі умовно, з випробувальним строком на той самий термін. Вирок передбачає обов'язкову реєстрацію в органах пробації, повідомлення про зміну місця проживання та роботи, а також заборону виїжджати за межі України без погодження.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що ДСА протягом 2 місяців обмежить доступ громадян до текстів судових рішень щодо ухилення від мобілізації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.