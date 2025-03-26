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БЕБ виявило можливі порушення у понад 100 публічних закупівлях Києва на понад 8 млрд гривень, — КМВА

11:47, 26 березня 2025
За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, чиновники КМДА відреагували на зауваження правоохоронців лише у 19% випадків.
БЕБ виявило можливі порушення у понад 100 публічних закупівлях Києва на понад 8 млрд гривень, — КМВА
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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що за 2024 рік моніторинг зі сторони Бюро економічної безпеки виявив можливі порушення у понад 100 процедурах публічних закупівель у Києві на загальну суму понад 8 млрд гривень.

За його словами, посадовці КМДА відреагували "лише у 19 % випадків". А цього року БЕБ виявило ще чотири порушення на понад 1 млрд грн. 

"Зараз БЕБ вже звертається до КМВА – після того, як перестали отримувати будь-які відповіді від влади міста. І це лише по одній закупівлі, на майже 600 млн грн платників податків", – повідомив Ткаченко у Телеграм.

За словами начальника КМВА, кошти могли бути непрозоро спрямовані на реконструкцію дамб мулових полів Бортницької станції аерації. 

"Взагалі щорічні вливання сотень мільйонів гривень в станцію треба вивчати, хоча обʼєкт безумовно важливий для міста", – сказав Тимур Ткаченко. 

Також він додав, що типовим для закупівель є те, що "підприємства, яким з міського бюджету йдуть сотні мільйонів — не платять податків, не подають звітностей, не мають матеріальної бази, в багатьох випадках банально не мають кадрів для проєктів, які реалізовують". 

"Замовники, посадовці цього не бачать, коли допускають до участі в закупівлях? А коли підписують договори? Я не хочу, щоб ці питання залишалися риторичними. Я скликаю засідання групи "Прозорість і підзвітність" для окремої доповіді Територіального управління БЕБ у місті Києві. Тема: належне використання коштів бюджету столиці", – додав начальник КМВА.

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бюро економічної безпеки КМВА

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