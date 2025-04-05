Рух поїздів метро між станціями Лісова та Дніпро відновлять раніше – 6 квітня

6 квітня рух поїздів між станціями метро Лісова та Дніпро не будуть зупиняти через ремонт Дарницького шляхопроводу.

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6 квітня відновлять рух поїздів червоної гілки метро у Києві на лівому березі – рух поїздів метро на ділянці Лісова – Дніпро відновлять. Як повідомляють у КМДА, заплановані демонтажні роботи завершили достроково.

Бригади працювали в посиленому режимі – з ночі п’ятниці безперервно майже 24 години. Фахівці демонтували аварійні балки та ригелі над коліями метро, що становили загрозу падіння крихкого бетону.

У КМДА вказують, що наразі тривають завершальні будівельні роботи та підготовка до відновлення роботи метрополітену, зокрема подача напруги та перевірка систем безпеки.

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