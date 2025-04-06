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В Україні затвердили новий кримськотатарський правопис на основі латиниці

08:46, 6 квітня 2025
Правопис базується на алфавіті, затвердженому ще у вересні 2021 року, і передбачає використання латинської графіки.
В Україні затвердили новий кримськотатарський правопис на основі латиниці
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Кабінет Міністрів 4 квітня підтримав пропозицію щодо використання нового правопису кримськотатарської мови. Про це повідомили у представництві Президента України в АР Крим.

Робота над документом тривала з 2023 року, відповідно до урядового розпорядження. Правопис базується на алфавіті, затвердженому ще у вересні 2021 року, і передбачає використання латинської графіки, що відповідає сучасним мовним тенденціям та історичній традиції кримськотатарської мови.

Над створенням правопису працювали провідні мовознавці, науковці та представники кримськотатарського народу.

Затверджені правила охоплюють написання, навчання, використання у медіа, літературі та топоніміці. Вони рекомендовані до застосування всіма державними органами, включно з місцевими адміністраціями та військовими адміністраціями, зокрема на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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Крим Кабінет Міністрів України

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