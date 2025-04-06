В Украине утвердили новое крымскотатарское правописание на основе латиницы

Правописание основано на алфавите, утвержденном еще в сентябре 2021 года, и предусматривает использование латинской графики.

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Кабинет Министров 4 апреля поддержал предложение об использовании нового правописания крымскотатарского языка. Об этом сообщили в представительстве Президента Украины в АР Крым.

Работа над документом продолжалась с 2023 года, согласно правительственному распоряжению. Правописание основано на алфавите, утвержденном еще в сентябре 2021 года, и предусматривает использование латинской графики, что соответствует современным языковым тенденциям и исторической традиции крымскотатарского языка.

Над созданием правописания работали ведущие лингвисты, ученые и представители крымскотатарского народа.

Утвержденные правила охватывают написание, обучение, использование в медиа, литературе и топонимике. Они рекомендованы к применению всеми государственными органами, включая местные администрации и военные администрации, в том числе на территории временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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