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Законная самооборона – какие средства можно носить и какие запрещены

07:36, 6 апреля 2025
В Украине разрешено иметь при себе определенные средства самообороны, но для части из них требуется разрешение и соблюдение установленных правил.
Законная самооборона – какие средства можно носить и какие запрещены
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Каждый имеет право на самооборону. В то же время важно понимать, какие именно средства при этом разрешено использовать. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, какие средства можно иметь при себе для самозащиты.

В определенных случаях допускается применение специальных средств самообороны, в частности для:

  • защиты своей жизни и здоровья, жилья и имущества
  • защиты других людей или их имущества, если они находятся в опасности
  • предотвращения противоправных посягательств и задержания правонарушителей

Такие средства должны быть сертифицированы и продаются в специализированных магазинах.

Какие средства можно иметь при себе для самозащиты:

С 18 лет разрешено иметь при себе специальные средства самообороны:

  • газовые баллончики — без специального разрешения
  • газовые пистолеты (револьверы) — при наличии разрешения органов внутренних дел

Как получить разрешение на приобретение газового пистолета или револьвера:

Необходимо подать в Национальную полицию Украины:

  • заполненную карточку-заявление
  • две фотографии размером 3×4 см
  • медицинское заключение
  • квитанцию об оплате услуг за оформление документов для выдачи разрешения

Разрешение на приобретение действительно в течение 3 месяцев.

После покупки газового пистолета (револьвера) необходимо получить разрешение на его хранение и ношение.

Оно выдается полицией сроком на 3 года и может быть оформлено на каждого члена семьи владельца, который имеет на это право.

Можно ли носить для самозащиты холодное оружие:

Только с 18 лет и при наличии разрешения от Национальной полиции Украины.

Холодное оружие — это предметы, которые наносят колющий, колюще-режущий, рубящий, дробящий или ударный эффект (стилет, нож, кинжал, арбалет, сабля, финка, охотничий нож, кастет и др.).

Какие средства самозащиты запрещены:

Электрошокер, поскольку он может применяться исключительно правоохранительными органами.

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