Законная самооборона – какие средства можно носить и какие запрещены

Каждый имеет право на самооборону. В то же время важно понимать, какие именно средства при этом разрешено использовать. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, какие средства можно иметь при себе для самозащиты.
В определенных случаях допускается применение специальных средств самообороны, в частности для:
Такие средства должны быть сертифицированы и продаются в специализированных магазинах.
Какие средства можно иметь при себе для самозащиты:
С 18 лет разрешено иметь при себе специальные средства самообороны:
Как получить разрешение на приобретение газового пистолета или револьвера:
Необходимо подать в Национальную полицию Украины:
Разрешение на приобретение действительно в течение 3 месяцев.
После покупки газового пистолета (револьвера) необходимо получить разрешение на его хранение и ношение.
Оно выдается полицией сроком на 3 года и может быть оформлено на каждого члена семьи владельца, который имеет на это право.
Можно ли носить для самозащиты холодное оружие:
Только с 18 лет и при наличии разрешения от Национальной полиции Украины.
Холодное оружие — это предметы, которые наносят колющий, колюще-режущий, рубящий, дробящий или ударный эффект (стилет, нож, кинжал, арбалет, сабля, финка, охотничий нож, кастет и др.).
Какие средства самозащиты запрещены:
Электрошокер, поскольку он может применяться исключительно правоохранительными органами.
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