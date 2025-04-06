Ударил 12-летнего школьника и отобрал телефон — в Киеве задержали 20-летнего нападающего

Злоумышленник на улице ударил школьника и забрал у него мобильный телефон.

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В Киеве сообщили о подозрении молодому мужчине, который ограбил 12-летнего ребенка в Святошинском районе. Злоумышленник на улице ударил школьника и забрал у него мобильный телефон. Об этом сообщает столичная полиция.

К правоохранителям обратился неравнодушный прохожий, который сообщил, что неизвестный мужчина на улице ограбил ребенка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что двое друзей гуляли вечером по улице, когда к одному из них — 12-летнему мальчику — подбежал неизвестный и ударил его по лицу. Товарищ пострадавшего пытался защитить друга и звал на помощь, однако нападавший вырвал у подростка мобильный телефон и скрылся.

Прохожие, ставшие свидетелями происшествия, сразу вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность злоумышленника — им оказался 20-летний киевлянин. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи, под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры, сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины.

За совершение грабежа, совмещенного с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, в условиях военного положения, подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

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