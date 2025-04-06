В Сумах будут судить мужчину, который по заказу поджигал здания ТЦК и автомобили военных

Злоумышленник поджег два здания ТЦК и три автомобиля военнослужащих ВСУ.

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В Сумах будут судить 35-летнего мужчину, который по заказу поджигал здания ТЦК и автомобили военных. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Установлено, что уроженец Республики Беларусь, долгое время проживающий в Сумах, получил в одном из мессенджеров предложение за денежное вознаграждение совершать поджоги военных объектов и автомобилей.

Выполняя задание, обвиняемый в течение ноября 2024 года с помощью легковоспламеняющейся смеси поджег два здания ТЦК и три автомобиля военнослужащих ВСУ. Здания серьезных повреждений не получили, однако транспортные средства были фактически уничтожены.

Последствия своих действий мужчина тщательно фиксировал на видео и отправлял отчеты заказчикам, рассчитывая на щедрое вознаграждение.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность поджигателя и задержали его. В настоящее время он находится под стражей.

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