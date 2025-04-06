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У Сумах судитимуть чоловіка, який на замовлення підпалював будівлі ТЦК та автомобілі військових

07:00, 6 квітня 2025
Зловмисник підпалив дві будівлі ТЦК та три автівки військовослужбовців ЗСУ.
У Сумах судитимуть чоловіка, який на замовлення підпалював будівлі ТЦК та автомобілі військових
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У Сумах судитимуть 35-річного чоловіка, який на замовлення підпалював будівлі ТЦК та автомобілі військових. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Встановлено, що уродженця Республіки Білорусь, який тривалий час проживає в Сумах, в одному з месенджерів отримав пропозицію за грошову винагороду здійснювати підпали військових об’єктів та автомобілів.

На виконання завдання обвинувачений протягом листопада 2024 року, використовуючи легкозаймисту суміш, підпалив дві будівлі ТЦК та три автівки військовослужбовців ЗСУ. Приміщення суттєвих пошкоджень не зазнали, а от транспортні засоби фактично знищені.

Наслідки своїх злочинних дій чоловік ретельно фіксував та скидав відеозвіт замовникам, розраховуючи на щедру оплату.

За результатом комплексу оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу підпалювача та затримали його. На даний час він перебуває під вартою.

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