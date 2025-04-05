ДПС нагадала умови, за яких платнику надсилається вимога про сплату недоїмки з єдиного внеску

Упродовж 10 календарних днів із дня одержання вимоги про сплату недоїмки з ЄСВ платник зобов’язаний сплатити суми недоїмки, штрафів та пені.

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Сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, своєчасно не нарахована та/або не сплачена в строки, визначені законодавством, обчислена податковими органами у випадках, визначених законом, є недоїмкою. Про це повідомляє Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.

Контролюючі органи надсилають (вручають) платникам вимогу про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску у разі якщо:

дані документальних перевірок свідчать про донарахування сум єдиного внеску контролюючими органами;

платник має на кінець календарного місяця недоїмку зі сплати єдиного внеску;

платник має на кінець календарного місяця борги зі сплати фінансових санкцій.

Якщо дані документальних перевірок свідчать про донарахування сум єдиного внеску контролюючими органами, то вимога про сплату боргу (недоїмки) приймається податковим органом протягом 15 робочих днів з дня, що настає за днем вручення платнику акта перевірки.

Контролюючий орган надсилає (вручає) вимогу про сплату недоїмки платнику єдиного внеску протягом трьох робочих днів з дня її винесення.

Якщо платник має на кінець календарного місяця недоїмку зі сплати єдиного внеску та/або борги зі сплати фінансових санкцій, то вимога про сплату боргу (недоїмки надсилається (вручається) платникам протягом 20 робочих днів, що настають за календарним місяцем, у якому виникла, зросла або частково зменшилась сума недоїмки зі сплати єдиного внеску (заборгованість зі сплати фінансових санкцій).

Протягом 10 календарних днів із дня одержання вимоги про сплату недоїмки платник зобов’язаний сплатити суми недоїмки, штрафів та пені.

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