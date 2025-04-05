Є відчутний прогрес і перші деталі щодо того, як може бути розміщений безпековий контингент партнерів, — Зеленський

Президент розповів, що під час переговорів з начальниками штабів Великої Британії та Франції сторони доклали зусиль задля безпеки в Україні та надійних безпекових гарантій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський розповів про зустріч українського військового командування з начальниками штабів Великої Британії та Франції.

Глава держави зазначив, що під час переговорів з адміралом Ентоні Радакіном та генералом Тьєрі Бюркаром сторони доклали зусиль задля безпеки в Україні та надійних безпекових гарантій.

«Є відчутний прогрес і перші деталі щодо того, як може бути розміщений безпековий контингент партнерів.

Вдячний усім країнам, які нам у цьому допомагають, і Великій Британії та Франції за лідерство. Саме така спільна робота, коли всі націлені на сильний результат, допомагає наближати надійний і тривалий мир в Україні», — наголосив Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.