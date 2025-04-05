Міноборони розробляє спортивні кросівки для військовослужбовців ЗСУ

Міністерство оборони провело дослідницькі випробування спортивних кросівок, розроблених спеціально для військовослужбовців ЗСУ.

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Міністерство оборони повідомило про завершення випробовування військових (дослідних) випробувань спортивних кросівок, розроблених для військовослужбовців ЗСУ.

Під час випробувань визначалися оптимальні характеристики нового взуття, які будуть встановлені в оновленій технічній специфікації на кросівки.

«У 2024 році закупівельна агенція Міноборони ДОТ купила військового взуття на суму понад 3.1 млрд грн. Проведення військових випробувань кросівок є важливим етапом у забезпеченні наших захисників якісним та зручним взуттям. Ми зацікавлені у залученні широкого кола виробників та виборі найкращого рішення», – зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

Під час тестування визначалися оптимальні характеристики нового взуття, які будуть встановлені в оновленій технічній специфікації. Зокрема, пропонується визначити наступні характеристики:

Призначення: для бігу та легкої атлетики

Конструкція: комбінований верх із текстилю та штучної шкіри

Підошва: з покращеним амортизаційним ефектом та протекторами

Внутрішня частина: трикотажна підкладка

Фіксація стопи: анатомічна форма для стабільного положення ноги

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