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З 1 травня в Україні продаватимуть бензин зі спиртом — чи варто хвилюватися водіям

16:35, 5 квітня 2025
Додавання біоетанолу до бензину стане нормою з травня 2025 року, і, за оцінками експертів, не шкодитиме ні двигунам, ні гаманцям водіїв.
З 1 травня в Україні продаватимуть бензин зі спиртом — чи варто хвилюватися водіям
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В Україні з 1 травня 2025 року набуде чинності вимога обов’язкового вмісту біоетанолу в бензині. Це вимога закону, який Верховна Рада прийняла у червні 2024 року.

Ухвалений закон передбачає запровадження з 1 травня 2025 року обов’язкової квоти на додавання рідкого біопалива (біокомпонентів) до автомобільних бензинів на рівні не менше 5% (об’ємних). Ця вимога не поширюється на бензин з октановим числом 98 та бензинів, що поставляються для потреб Міністерства оборони, Державного резерву та для створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.

Використання бензину з додаванням спирту пов’язане з адаптацією законодавства до норм Європейського Союзу.

Однак, як зазначає аналітик Консалтингової групи «А-95» Артем Куюн у коментарі «Телеграфу», наразі відсутні чіткі критерії оцінки якості такого пального та орган, уповноважений здійснювати відповідний контроль.

Біоетанол — це спирт із зерна, який використовують як екологічну паливну добавку. З 1 травня 2025 року в Україні всі види бензину мають містити щонайменше 5% біоетанолу.

Аналітик зазначає, що така добавка дорога і потребує точного технологічного змішування, адже спирт містить воду, яка може впливати на стабільність пального.

У Європі біоетанол давно є обов’язковим компонентом бензину — в деяких країнах його частка сягає 10–20%. Україна імплементує подібні вимоги в межах євроінтеграції.

Серед водіїв існує побоювання, що спирт у бензині шкодить двигуну та зменшує вигоду через випаровування. Також є побоювання щодо впливу біоетанолу на старі авто — мовляв, він розчиняє бруд у системі та пошкоджує гумові деталі.

Аналітик заспокоює: сучасні двигуни без проблем працюють із бензином, що містить до 30% біоетанолу, а 5% — практично непомітні навіть для старих машин. Проблеми можуть виникати лише за умови порушення технології змішування.

Пальне з біоетанолом уже присутнє на ринку і позначається як Е5, Е7 або Е10.

Попри побоювання, що бензин з біоетанолом подорожчає, Куюн вважає, що зміни будуть незначними і майже непомітними в роздрібній ціні.

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Україна автомобіль

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