С 1 мая в Украине будут продавать бензин со спиртом — стоит ли волноваться водителям

Добавление биоэтанола к бензину станет нормой с мая 2025 года, и, по оценкам экспертов, не помешает ни двигателям, ни кошелькам водителей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине с 1 мая 2025 года вступает в силу требование об обязательном содержании биоэтанола в бензине. Это предусмотрено законом, принятым Верховной Радой в июне 2024 года.

Согласно закону, с 1 мая 2025 года вводится обязательная квота на добавление жидкого биотоплива (биокомпонентов) в автомобильные бензины — не менее 5% по объему. Это требование не распространяется на бензин с октановым числом 98, а также на топливо, поставляемое для нужд Министерства обороны, Государственного резерва и создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

Использование бензина со спиртом связано с адаптацией украинского законодательства к нормам Европейского Союза.

Однако, как отметил в комментарии для «Телеграфа» аналитик Консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн, на данный момент отсутствуют четкие критерии оценки качества такого топлива и орган, уполномоченный осуществлять соответствующий контроль.

Биоэтанол — это спирт из зерна, который используется как экологическая добавка к топливу. С 1 мая 2025 года все виды бензина в Украине должны содержать не менее 5% биоэтанола.

Аналитик подчеркивает, что такая добавка достаточно дорогая и требует точного технологического смешивания, поскольку спирт содержит воду, которая может влиять на стабильность топлива.

В странах Европы биоэтанол уже давно является обязательной составляющей бензина — в некоторых из них его доля достигает 10–20%. Украина внедряет аналогичные требования в рамках евроинтеграции.

Среди водителей существует опасение, что спирт в составе бензина может навредить двигателю и привести к дополнительным расходам из-за испарения. Также вызывают тревогу потенциальные ризики для старых автомобилей — в частности, возможное повреждение резиновых деталей и растворение загрязнений в системе.

Однако аналитик заверяет: современные двигатели спокойно работают с бензином, содержащим до 30% биоэтанола, а 5% — практически незаметны даже для старых авто. По его словам, проблемы могут возникнуть только при нарушении технологии смешивания компонентов.

Топливо с биоэтанолом уже представлено на рынке и обозначается как Е5, Е7 или Е10.

Несмотря на опасения относительно роста цен, Куюн считает, что удорожание будет минимальным и почти неощутимым для потребителей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.