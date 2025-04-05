В Житомире прокуратура через суд обеспечила сохранение памятника образования ХХ века

Кооперативный техникум в Житомире взят под официальную охрану.

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Житомирская окружная прокуратура подала иск с требованием обязать Житомирский областной союз потребительских обществ оформить охранный договор на здание «Кооперативного техникума». Об этом сообщает областная прокуратура.

Эта постройка относится к образовательным учреждениям ХХ века, занимает площадь почти 4,5 тыс. кв.м. и является частью Житомирского кооперативного профессионального колледжа бизнеса и права.

В 2021 году здание внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Однако прокуроры выяснили, что местные власти не приняли необходимые меры для ее сохранения, в частности не заключили охранный договор, что могло привести к повреждению или разрушению памятника. Это стало причиной обращения в суд.

Только после того, как суд приступил к рассмотрению дела, Житомирский областной союз потребительских обществ заключил охранный договор, предусматривающий меры по сохранению здания.

Также благодаря вмешательству ювенальных прокуроров ранее был заключен охранный договор для другого исторического здания в Житомире – Дома Житомирского автодорожного техникума на улице Большой Бердичевской, 2.

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