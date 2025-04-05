Практика судів
  1. В Україні

У Житомирі прокуратура через суд забезпечила збереження пам’ятки освіти ХХ століття

23:28, 5 квітня 2025
Кооперативний технікум у Житомирі взято під офіційну охорону.
У Житомирі прокуратура через суд забезпечила збереження пам’ятки освіти ХХ століття
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Житомирська окружна прокуратура подала до суду позов із вимогою зобов’язати Житомирську обласну спілку споживчих товариств оформити охоронний договір на будівлю «Кооперативного технікуму». Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Ця споруда належить до освітніх закладів ХХ століття, займає площу майже 4,5 тис. кв.м і є частиною Житомирського кооперативного фахового коледжу бізнесу і права.

У 2021 році будівлю внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Однак, прокурори з’ясували, що місцева влада не вжила необхідних заходів для її збереження, зокрема не уклала охоронний договір, що могло призвести до пошкодження або руйнування пам’ятки. Це стало причиною звернення до суду.

Лише після того, як суд розпочав розгляд справи, Житомирська обласна спілка споживчих товариств уклала охоронний договір, який передбачає заходи для збереження будівлі.

Також завдяки втручанню ювенальних прокурорів раніше був укладений охоронний договір для іншої історичної будівлі в Житомирі – «Будинку Житомирського автошляхового технікуму» на вулиці Великій Бердичівській, 2.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 
суд прокуратура Житомир

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати зареєстрували у Раді проект про відзначення 600-річчя з’їзду монархів держав Європи у Луцьку

Група депутатів, серед яких Микита Потураєв та Микола Княжицький зареєстрували проект постанови про відзначення 600-річчя з’їзду монархів держав Європи у Луцьку.

Депутати пропонують надати військовослужбовцям право на звільнення з військової служби на підставі встановлення факту позбавлення особи особистої свободи

Відповідні зміни пропонуються до закону про військовий обов’язок і військову службу.

Мінцифри увійде до складу сектору безпеки і оборони – Кабмін вніс законопроект

Законопроектом уряду пропонується включити Мінцифри до складу сектору безпеки і оборони – воно визначатиме пріоритетні напрями розвитку робототехніки, роботизації, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення.

Кабмін затвердив порядок надання держорганами на запит медіа інформації щодо громадянства співаків

Засоби масової інформації можуть надіслати запит стосовно громадянства співака чи співачки до ДМС чи МЗС.

Кабмін затвердив положення про експериментальний спецпідрозділ з виявлення корупції у Державній податковій службі

Метою експериментального проекту є підпорядкування уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДПС голові ДПС і забезпечення функціонування єдиного уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в ДПС.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Бугіль
    Володимир Бугіль
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва