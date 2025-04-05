У Житомирі прокуратура через суд забезпечила збереження пам’ятки освіти ХХ століття

Кооперативний технікум у Житомирі взято під офіційну охорону.

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Житомирська окружна прокуратура подала до суду позов із вимогою зобов’язати Житомирську обласну спілку споживчих товариств оформити охоронний договір на будівлю «Кооперативного технікуму». Про це повідомляє обласна прокуратура.

Ця споруда належить до освітніх закладів ХХ століття, займає площу майже 4,5 тис. кв.м і є частиною Житомирського кооперативного фахового коледжу бізнесу і права.

У 2021 році будівлю внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Однак, прокурори з’ясували, що місцева влада не вжила необхідних заходів для її збереження, зокрема не уклала охоронний договір, що могло призвести до пошкодження або руйнування пам’ятки. Це стало причиною звернення до суду.

Лише після того, як суд розпочав розгляд справи, Житомирська обласна спілка споживчих товариств уклала охоронний договір, який передбачає заходи для збереження будівлі.

Також завдяки втручанню ювенальних прокурорів раніше був укладений охоронний договір для іншої історичної будівлі в Житомирі – «Будинку Житомирського автошляхового технікуму» на вулиці Великій Бердичівській, 2.

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