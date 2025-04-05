Министерство обороны разрабатывает спортивные кроссовки для военнослужащих ВСУ

Министерство обороны провело исследовательские испытания спортивных кроссовок, разработанных специально для военнослужащих ВСУ.

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Министерство обороны сообщило о завершении испытаний военных (опытных) спортивных кроссовок, разработанных для военнослужащих ВСУ.

Во время испытаний определялись оптимальные характеристики новой обуви, которые будут установлены в обновленной технической спецификации на кроссовки.

«В 2024 году закупочная агентства Минобороны ДОТ купило военной обуви на сумму более 3,1 млрд грн. Проведение военных испытаний кроссовок является важным этапом в обеспечении наших защитников качественной и удобной обувью. Мы заинтересованы в привлечении широкого круга производителей и выборе лучшего решения», — отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

Во время тестирования определялись оптимальные характеристики новой обуви, которые будут установлены в обновленной технической спецификации. В частности, предлагается определить следующие характеристики:

Назначение: для бега и легкой атлетики

Конструкция: комбинированный верх из текстиля и искусственной кожи

Подошва: с улучшенным амортизационным эффектом и протекторами

Внутренняя часть: трикотажная подкладка

Фиксация стопы: анатомическая форма для стабильного положения ноги

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