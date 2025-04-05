Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно того, как может быть размещен контингент безопасности партнеров, — Зеленский

Президент рассказал, что во время переговоров с начальниками штабов Великобритании и Франции стороны приложили усилия по безопасности в Украине и надежным гарантиям безопасности.

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Президент Владимир Зеленский рассказал о встрече украинского военного командования с начальниками штабов Великобритании и Франции.

Глава государства отметил, что во время переговоров с адмиралом Энтони Радакином и генералом Тьери Бюркаром стороны приложили усилия по безопасности в Украине и надежным гарантиям безопасности.

«Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно того, как может быть размещен контингент безопасности партнеров.

Благодарен всем странам, которые нам в этом помогают, и Великобритании и Франции за лидерство. Именно такая совместная работа, когда все ориентированы на сильный результат, помогает приближать надежный и длительный мир в Украине», — подчеркнул Президент.

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