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ГНС напомнила условия, при которых плательщику направляется требование об уплате недоимки из единого взноса

23:59, 5 апреля 2025
В течение 10 календарных дней со дня получения требования об уплате недоимки из ЕСВ плательщик обязан уплатить суммы недоимки, штрафов и пеней.
ГНС напомнила условия, при которых плательщику направляется требование об уплате недоимки из единого взноса
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Сумма единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, своевременно не начисленная и/или не уплаченная в сроки, установленные законодательством, исчисленная налоговыми органами в случаях, предусмотренных законом, считается задолженностью. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Контролирующие органы направляют (вручают) плательщикам требование об уплате долга (задолженности) по единому взносу в случае, если:

  • данные документальных проверок свидетельствуют о доначислении сумм единого взноса контролирующими органами;
  • у плательщика на конец календарного месяца имеется задолженность по уплате единого взноса;
  • у плательщика на конец календарного месяца есть долги по уплате финансовых санкций.

Если по результатам документальной проверки контролирующие органы доначислили суммы единого взноса, требование об уплате долга (задолженности) выносится налоговым органом в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем вручения плательщику акта проверки.

Контролирующий орган направляет (вручает) требование об уплате задолженности по единому взносу плательщику в течение трёх рабочих дней со дня его вынесения.

Если на конец календарного месяца у плательщика есть задолженность по единому взносу и/или долг по уплате финансовых санкций, требование направляется (вручается) в течение 20 рабочих дней, следующих за календарным месяцем, в котором возникла, увеличилась или частично уменьшилась сумма задолженности.

В течение 10 календарных дней со дня получения требования об уплате задолженности плательщик обязан погасить суммы долга, штрафов и пени.

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