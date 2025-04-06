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Вдарив 12-річного школяра та відібрав телефон — у Києві затримали 20-річного нападника

07:18, 6 квітня 2025
Зловмисник на вулиці вдарив школяра та відібрав мобільний телефон.
Вдарив 12-річного школяра та відібрав телефон — у Києві затримали 20-річного нападника
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У Києві повідомили про підозру молодику, який пограбував 12-річну дитину у Святошинському районі. Зловмисник на вулиці вдарив школяра та відібрав мобільний телефон. Про це повідомляє столична поліція.

Так, до правоохоронців звернувся небайдужий перехожий, який повідомив про те, що на вулиці невідомий чоловік пограбував дитину. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські з’ясували, що двоє друзів прогулювалися ввечері по вулиці аж раптом до одного з них, 12-річного хлопчика підбіг невідомий та вдарив по обличчю. Товариш потерпілого намагався боронити друга та кликав на допомогу, але порушник вихопив мобільний телефон у підлітка та втік.

Перехожі, які стали свідками події, одразу викликали працівників поліції.

Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника, ним виявися 20-річний киянин. Правоохоронці затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

Слідчі, за процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України.

За вчинення грабежу поєднаного з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, в умовах воєнного стану порушнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

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Київ

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