Практика судів
  1. В Україні

Законна самооборона — які засоби можна носити та які заборонені

07:36, 6 квітня 2025
В Україні дозволено мати при собі певні засоби самооборони, але для частини з них потрібен дозвіл та дотримання встановлених правил.
Законна самооборона — які засоби можна носити та які заборонені
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кожен має право на самозахист. Водночас важливо розуміти, які саме засоби при цьому дозволено використовувати. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, чкі засоби можна мати при собі для самооборони.

У певних випадках можна застосовувати спеціальні засоби самооборони, зокрема для:

  • захисту свого життя і здоров’я, житла та майна
  • оборони інших людей чи їхнього майна, якщо вони перебувають у небезпеці
  • запобігання незаконним посяганням та затримання правопорушників

Вони мають бути сертифіковані та продаються у спеціалізованих магазинах.

Які засоби можна мати при собі для самооборони:

З 18 років можна мати при собі спеціальні засоби самооборони:

  • газові балончики — без спеціального дозволу.
  • газові пістолети (револьвери) —  потрібен дозвіл органів внутрішніх справ.

Як отримати дозвіл на придбання газового пістолета чи револьвера:

Подати до Національної поліції України:

  • заповнену картку-заяву
  • дві фотокартки розміром 3х4 сантиметри
  • висновок медичного закладу
  • квитанцію про оплату послуг щодо оформлення документів для видачі дозволу.

Дозвіл на придбання дійсний 3 місяці.

Після того, як придбали газовий пістолет (револьвер), необхідно отримати дозвіл, щоб його зберігати та носити.

Він видається поліцією строком на 3 роки та може бути виданий кожному члену сім’ї власника газового пістолета (револьвера), який має на це право.

Чи можна носити для самооборони холодну зброю:

Лише з 18 років та за наявності дозволу від Національної поліції України.

Холодна зброя — це предмети, які надають колючий, колючо-ріжучий, рубаючий, роздроблений або ударний ефект (стилет, ніж, кинджал, арбалет, шабля, фінка, мисливський ніж, кастет тощо).

Які засоби самозахисту заборонені:

Електрошокер, адже він застосовується тільки правоохоронними органами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

захист

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Здобуття освіти не будуть використовувати як спосіб ухилення від мобілізації – МОН пояснило суть законопроекту Кабміну

Зокрема законопроект передбачає обмеження віку 25 роками для надання відстрочки від мобілізації для учнів професійних училищ і для студентів фахових коледжів.

«Істотним дисциплінарним проступком судді може бути проступок, який призвів до істотних наслідків» – як депутати пропонують змінити підстави для звільнення суддів

Суддів не зможуть звільнити за прояв грубої неповаги до інших суддів чи адвокатів, порушення гласності і відкритості процесу, несвоєчасне подання копії рішення до Реєстру та інші проступки, якщо це не призвело до «істотних» наслідків.

Депутати зареєстрували у Раді проект про відзначення 600-річчя з’їзду монархів держав Європи у Луцьку

Група депутатів, серед яких Микита Потураєв та Микола Княжицький зареєстрували проект постанови про відзначення 600-річчя з’їзду монархів держав Європи у Луцьку.

Депутати пропонують надати військовослужбовцям право на звільнення з військової служби на підставі встановлення факту позбавлення особи особистої свободи

Відповідні зміни пропонуються до закону про військовий обов’язок і військову службу.

Мінцифри увійде до складу сектору безпеки і оборони – Кабмін вніс законопроект

Законопроектом уряду пропонується включити Мінцифри до складу сектору безпеки і оборони – воно визначатиме пріоритетні напрями розвитку робототехніки, роботизації, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Бугіль
    Володимир Бугіль
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва