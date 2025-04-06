Законна самооборона — які засоби можна носити та які заборонені

Кожен має право на самозахист. Водночас важливо розуміти, які саме засоби при цьому дозволено використовувати. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, чкі засоби можна мати при собі для самооборони.
У певних випадках можна застосовувати спеціальні засоби самооборони, зокрема для:
Вони мають бути сертифіковані та продаються у спеціалізованих магазинах.
Які засоби можна мати при собі для самооборони:
З 18 років можна мати при собі спеціальні засоби самооборони:
Як отримати дозвіл на придбання газового пістолета чи револьвера:
Подати до Національної поліції України:
Дозвіл на придбання дійсний 3 місяці.
Після того, як придбали газовий пістолет (револьвер), необхідно отримати дозвіл, щоб його зберігати та носити.
Він видається поліцією строком на 3 роки та може бути виданий кожному члену сім’ї власника газового пістолета (револьвера), який має на це право.
Чи можна носити для самооборони холодну зброю:
Лише з 18 років та за наявності дозволу від Національної поліції України.
Холодна зброя — це предмети, які надають колючий, колючо-ріжучий, рубаючий, роздроблений або ударний ефект (стилет, ніж, кинджал, арбалет, шабля, фінка, мисливський ніж, кастет тощо).
Які засоби самозахисту заборонені:
Електрошокер, адже він застосовується тільки правоохоронними органами.
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