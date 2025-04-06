Законна самооборона — які засоби можна носити та які заборонені

В Україні дозволено мати при собі певні засоби самооборони, але для частини з них потрібен дозвіл та дотримання встановлених правил.

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Кожен має право на самозахист. Водночас важливо розуміти, які саме засоби при цьому дозволено використовувати. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, чкі засоби можна мати при собі для самооборони.

У певних випадках можна застосовувати спеціальні засоби самооборони, зокрема для:

захисту свого життя і здоров’я, житла та майна

оборони інших людей чи їхнього майна, якщо вони перебувають у небезпеці

запобігання незаконним посяганням та затримання правопорушників

Вони мають бути сертифіковані та продаються у спеціалізованих магазинах.

Які засоби можна мати при собі для самооборони:

З 18 років можна мати при собі спеціальні засоби самооборони:

газові балончики — без спеціального дозволу.

газові пістолети (револьвери) — потрібен дозвіл органів внутрішніх справ.

Як отримати дозвіл на придбання газового пістолета чи револьвера:

Подати до Національної поліції України:

заповнену картку-заяву

дві фотокартки розміром 3х4 сантиметри

висновок медичного закладу

квитанцію про оплату послуг щодо оформлення документів для видачі дозволу.

Дозвіл на придбання дійсний 3 місяці.

Після того, як придбали газовий пістолет (револьвер), необхідно отримати дозвіл, щоб його зберігати та носити.

Він видається поліцією строком на 3 роки та може бути виданий кожному члену сім’ї власника газового пістолета (револьвера), який має на це право.

Чи можна носити для самооборони холодну зброю:

Лише з 18 років та за наявності дозволу від Національної поліції України.

Холодна зброя — це предмети, які надають колючий, колючо-ріжучий, рубаючий, роздроблений або ударний ефект (стилет, ніж, кинджал, арбалет, шабля, фінка, мисливський ніж, кастет тощо).

Які засоби самозахисту заборонені:

Електрошокер, адже він застосовується тільки правоохоронними органами.

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