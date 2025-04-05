Движение поездов метро между станциями Лесная и Днепр возобновят раньше – 6 апреля

6 апреля движение поездов между станциями метро Лесная и Днепр не будут останавливать из-за ремонта Дарницкого путепровода.

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6 апреля возобновят движение поездов красной ветки метро в Киеве на левом берегу – движение поездов метро на участке Лесная – Днепр восстановят. Как сообщают в КГГА, запланированные демонтажные работы завершены досрочно.

Бригады работали в усиленном режиме – с ночи пятницы непрерывно почти 24 часа. Специалисты демонтировали аварийные балки и ригели над путями метро, которые представляли угрозу падения хрупкого бетона.

В КГГА уточняют, что сейчас продолжаются завершающие строительные работы и подготовка к восстановлению работы метрополитена, в том числе подача напряжения и проверка систем безопасности.

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