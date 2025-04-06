В Киеве переименуют 8 улиц – как предлагают назвать

09:40, 6 апреля 2025
Переулок Балакирева рекомендовано исключить из списка наименованных объектов Киева, ведь в процессе развития города переулок фактически исчез с карты.
В приложении «Киев Цифровой» до 11 апреля продолжается опрос по переименованию 11 городских объектов в процессе дерусификации. Проголосовать могут все авторизованные пользователи приложения «Киев Цифровой».
Как указывают в КГГА, результаты опроса будут учтены при принятии решений Киевским советом.
Перечень объектов с предложенными новыми названиями:
- улица Волго-Донская – улица Павла Петриченко;
- улица Левитана – улица Лукрецька;
- улица и переулок Дунайевского – улица и переулок Цундаровские;
- улица Суворова – улица Людмилы Фои;
- улица Красная – улица Василия Копаня;
- переулок Макаренко – переулок Софии Окуневской;
- улица Сулеймана Стальского – улица Игоря Юхновского;
- улица Макаренко – улица Шейха Мансура;
- проспект Маршала Рокоссовского – проспект Дмитрия Павличко;
- улица Повітрофлотська – оставить без изменений или переименовать;
- переулок Балакирева – рекомендовано исключить из списка наименованных объектов Киева. В процессе развития города переулок фактически исчез с карты.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.