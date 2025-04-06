В Киеве переименуют 8 улиц – как предлагают назвать

Переулок Балакирева рекомендовано исключить из списка наименованных объектов Киева, ведь в процессе развития города переулок фактически исчез с карты.

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В приложении «Киев Цифровой» до 11 апреля продолжается опрос по переименованию 11 городских объектов в процессе дерусификации. Проголосовать могут все авторизованные пользователи приложения «Киев Цифровой».

Как указывают в КГГА, результаты опроса будут учтены при принятии решений Киевским советом.

Перечень объектов с предложенными новыми названиями:

улица Волго-Донская – улица Павла Петриченко;

улица Левитана – улица Лукрецька;

улица и переулок Дунайевского – улица и переулок Цундаровские;

улица Суворова – улица Людмилы Фои;

улица Красная – улица Василия Копаня;

переулок Макаренко – переулок Софии Окуневской;

улица Сулеймана Стальского – улица Игоря Юхновского;

улица Макаренко – улица Шейха Мансура;

проспект Маршала Рокоссовского – проспект Дмитрия Павличко;

улица Повітрофлотська – оставить без изменений или переименовать;

переулок Балакирева – рекомендовано исключить из списка наименованных объектов Киева. В процессе развития города переулок фактически исчез с карты.

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