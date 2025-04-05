Если человек не на фронте и не помогает в тылу, то он не может считать себя гражданином Украины, — глава ГУР Буданов

Кирилл Буданов отмечает, что все должны работать на победу.

Источник фото: ABC News

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что если человек не на фронте и не помогает в тылу, то он не может считать себя гражданином Украины, и общество должно воспринимать его именно так. Об этом он заявил в интервью Анне Максимчук.

«Как бы это жестко не звучало. Кто-то может с автоматом в руках защищать, кто-то может, как говорят, в тылу ковать победу. Но все должны работать на эту победу. А если человек говорит: „А я тут при чем, пусть кто-то другой делает“, то нет — ты не гражданин», — сказал Буданов и отметил, что «это по сути».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.