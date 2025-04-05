6 апреля города и села Украины объявляют Днем траура по жертвам атаки в Кривом Роге — Кулеба

В знак солидарности с пострадавшими и их семьями завтра в громадах будет объявлен День траура.

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Вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что города и села Украины объявляют 6 апреля Днем траура по жертвам атаки в Кривом Роге.

«Все областные центры Украины, большие и малые громады рядом с Кривым Рогом. В знак солидарности с пострадавшими и их семьями завтра в громадах будет объявлен День траура. От Киева до Одессы, от Краматорска до Ужгорода — флаги в городах будут приспущены, и будет звучать тишина», — отметил он.

В Кривом Роге в результате удара баллистической ракетой и шахедами пострадали 74 человека, из них 19 погибли. Агрессор унес жизни 9 детей.

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