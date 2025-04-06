Военные смогут регистрировать брак в Дії без очереди

Важно, что именно военнослужащие должны быть инициаторами женитьбы.

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Военные будут иметь приоритет при регистрации брака через Дію, поскольку Кабинет Министров утвердил соответствующее постановление. Как писала «Судово-юридична газета», Кабмин на заседании 4 апреля внес изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по проведению государственной регистрации в электронном виде.

В Минцифре поясняют, что создают отдельную запись на Брак онлайн.

Как это будет работать:

В приложении Армия+ военные выбирают услугу «Брак онлайн», система автоматически перенаправляет в Дію, и после этого защитники получат доступ к выбору даты и времени регистрации брака в Дії.

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