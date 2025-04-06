Россия атаковала Киев баллистическими ракетами — есть пострадавшие, фото и видео

В результате российского удара по столице пострадали три человека.

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В ночь на 6 апреля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в результате падения обломков возникли пожары в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах города.

В результате ракетной атаки произошли пожары в нежилой застройке в Оболонском, Дарницком и Соломенском районах.

В Дарницком районе — трое пострадавших. Также повреждены 8 автомобилей.

В ГСЧС сообщили, что после удара баллистическими ракетами спасатели ликвидировали последствия в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах.

В Дарницком районе по одному адресу пожар произошел в нежилом здании. По другому адресу произошло разрушение здания и возгорание трех припаркованных рядом автомобилей. Возгорание ликвидировано.

В Оболонском районе по одному адресу пожар возник в мебельном цехе, огонь перекинулся на еще одно складское здание. По другому адресу произошло частичное разрушение 3, 4 и 5 этажей пятиэтажного бизнес-центра.

В Соломенском районе возникли отдельные очаги возгорания на открытой территории и возгорание фасада складского здания. Пожар ликвидирован.

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