Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

Россия атаковала Киев баллистическими ракетами — есть пострадавшие, фото и видео

08:12, 6 апреля 2025
В результате российского удара по столице пострадали три человека.
Россия атаковала Киев баллистическими ракетами — есть пострадавшие, фото и видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 6 апреля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в результате падения обломков возникли пожары в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах города.

В результате ракетной атаки произошли пожары в нежилой застройке в Оболонском, Дарницком и Соломенском районах.

В Дарницком районе — трое пострадавших. Также повреждены 8 автомобилей.

В ГСЧС сообщили, что после удара баллистическими ракетами спасатели ликвидировали последствия в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах.

В Дарницком районе по одному адресу пожар произошел в нежилом здании. По другому адресу произошло разрушение здания и возгорание трех припаркованных рядом автомобилей. Возгорание ликвидировано.

В Оболонском районе по одному адресу пожар возник в мебельном цехе, огонь перекинулся на еще одно складское здание. По другому адресу произошло частичное разрушение 3, 4 и 5 этажей пятиэтажного бизнес-центра.

В Соломенском районе возникли отдельные очаги возгорания на открытой территории и возгорание фасада складского здания. Пожар ликвидирован.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия Киев Украина война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Давид Арахамия и Александр Корниенко зарегистрировали законопроект о надзоре за законностью решений местного самоуправления

Как утверждают инициаторы законопроекта, после лишения органов прокуратуры функции надзора за законностью решений органов местного самоуправления образовался вакуум законодательного регулирования, который необходимо заполнить.

Члены ВККС могут проверять работы и выставлять баллы в выходные дни или в период нахождения в отпуске либо на больничном – Сергей Чумак

При этом возможность удаленного доступа к «Системе автоматизации рабочих процессов Комиссии», даже для членов ВККС, полностью отсутствует – войти в систему как для проверки практических заданий в целом, так и для фиксации результатов проверки практических заданий можно только находясь физически за рабочим компьютером члена Комиссии.

Президент подписал закон о внесении изменений в Гражданский кодекс относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя

Закон об усилении защиты прав добросовестного приобретателя подписан Президентом – какие изменения будут внесены в Гражданский кодекс, ГПК, ХПК и закон о регистрации вещных прав на недвижимость.

За разрушенное жилье не придется платить коммунальные услуги – народные депутаты внесли законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене оплаты коммунальных услуг за разрушенное жилье.

«Ни там, ни тут» — история проверки главой ВККС практических заданий кандидатов в апелляционные административные суды превращается в детектив

По официальной информации ВККС, во время проверки практических заданий участников конкурса в апелляционные административные суды, Андрей Пасечник был в отпуске и на больничном.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Шутенко
    Інна Шутенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Костянтин Єфіменко
    Костянтин Єфіменко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Антон Пекний
    Антон Пекний
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Хом’якова
    Вікторія Хом’якова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду