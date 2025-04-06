В Киеве из-за российской атаки частично разрушен бизнес-центр, фото

В результате российской атаки частично разрушены 3, 4 и 5 этажи бизнес-центра.

Фото: novyny.live

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 6 апреля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами.

После российской атаки в Оболонском районе столицы произошел пожар и разрушение здания.

«В Оболонском районе, где в результате вражеской атаки произошел пожар в офисном центре, произошло частичное разрушение здания», — заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Также он добавил, что на месте продолжают работать экстренные службы и спасатели.

В свою очередь в ГСЧС сообщили, что произошло частичное разрушение 3, 4 и 5 этажей пятиэтажного бизнес-центра.

Фото: novyny.live

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