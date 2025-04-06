У Києві через російську атаку частково зруйновано бізнес-центр, фото

Внаслідок російської атаки частково зруйновані 3,4,5 поверхи бізнес-центру.

Фото: novyny.live

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у ніч проти 6 квітня Росія атакувала Київ балістичними ракетами.

Після російської атаки у в Оболонському районі столиці сталася пожежа та руйнування будівлі.

«В Оболонському районі, де внаслідок ворожої атаки сталася пожежа в офісному центрі, відбулося часткове руйнування будівлі», - заявив мер столиці Віталій Кличко.

Також він додав, що на місці триває робота екстрених служб та рятувальників.

У свою чергу в ДСНС повідомили, що сталось часткове руйнування 3,4,5 поверхів 5-поверхового бізнес-центру.

Фото: novyny.live

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