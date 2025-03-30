Магнітні бурі у квітні — які дні будуть дуже важкими

Коли в квітні очікуються потужні магнітні бурі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У квітні 2025 року очікується серія магнітних бур, які можуть позначитися на здоров’ї людей із підвищеною чутливістю до змін у навколишньому середовищі. За інформацією американського Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, протягом місяця прогнозуються як незначні, так і потужні геомагнітні коливання.

Попередньо відомо, що 5-6 та 30 квітня відбудуться слабкі магнітні бурі, які навряд чи суттєво вплинуть на загальне самопочуття.

Магнітна буря середньої інтенсивності очікується 1, 2, 9, 10, 15-17 квітня. У даний період спалахи на Сонці будуть сильнішими та матимуть вплив на організм.

Сильна магнітна буря прогнозується 12, 25 та 26 квітня.

Щоб легше перенести дні підвищеної геомагнітної активності, рекомендується:

стежити за режимом сну;

пити більше води;

уникати перенапруження;

відмовитися від алкоголю і кофеїну;

більше гуляти на свіжому повітрі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.