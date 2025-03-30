Практика судів
  1. Суспільство

Магнітні бурі у квітні — які дні будуть дуже важкими

15:59, 30 березня 2025
Коли в квітні очікуються потужні магнітні бурі.
Магнітні бурі у квітні — які дні будуть дуже важкими
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У квітні 2025 року очікується серія магнітних бур, які можуть позначитися на здоров’ї людей із підвищеною чутливістю до змін у навколишньому середовищі. За інформацією американського Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, протягом місяця прогнозуються як незначні, так і потужні геомагнітні коливання.

Попередньо відомо, що 5-6 та 30 квітня відбудуться слабкі магнітні бурі, які навряд чи суттєво вплинуть на загальне самопочуття. 

Магнітна буря середньої інтенсивності очікується 1, 2, 9, 10, 15-17 квітня. У даний період спалахи на Сонці будуть сильнішими та матимуть вплив на організм.

Сильна магнітна буря прогнозується 12, 25 та 26 квітня.

Щоб легше перенести дні підвищеної геомагнітної активності, рекомендується:

  • стежити за режимом сну;
  • пити більше води;
  • уникати перенапруження;
  • відмовитися від алкоголю і кофеїну;
  • більше гуляти на свіжому повітрі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

магнітні бурі

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада прийняла законопроект про розширення повноважень наглядових органів та штрафи для бізнесу за основу

Законопроект про нові штрафи для бізнесу та розширення можливостей органів ринкового нагляду є виконанням вимоги стосовно євроінтеграції.

Верховний Суд при вирішенні зразкових справ, які торкаються бюджету, залучатиме головного розпорядника бюджетних коштів – Рада схвалила законопроект

Парламент прийняв за основу зміни щодо розгляду пенсійних та соціальних справ, який передбачає, що при відкритті провадження у зразковій справі Верховний Суд зможе залучати відповідного головного розпорядника бюджетних коштів.

Для водіїв збираються скасувати довідку про медогляд і брати дані про їх придатність до керування з електронного реєстру – Радуцький вніс законопроект

Законопроект передбачає, що довідку щодо придатності до керування авто 083/о буде скасовано, але замість неї будуть брати дані з ЕСОЗ, який обмінюється даними з Реєстром військовозобов’язаних «Оберіг».

Для кваліфікації ухилення від мобілізації достатньо встановити факт отримання повістки та неявки до ТЦК без поважних причин – Верховний Суд

Засуджений стверджував, що суд неправильно встановив обставини справи, зокрема в частині вручення йому «бойової» повістки за місцем його роботи, але Верховний Суд вказав, що невстановлення часу вручення повістки ТЦК не впливає на об'єктивну і суб'єктивну сторони цього злочину.

Міноборони пообіцяло депутатам змінити своє ставлення до постійного оскарження виплат дітям загиблих військовослужбовців

Депутати виявили, що Міноборони оскаржує «до переможного» виплати родинам, у тому числі дітям загиблих військовослужбовців – аж до Верховного Суду, витрачаючи на це бюджетні кошти.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Фролова
    Ірина Фролова
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Ігор Качур
    Ігор Качур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Ольга Медуниця
    Ольга Медуниця
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олексій Осіян
    Олексій Осіян
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Марченко
    Оксана Марченко
    суддя Господарського суду Києва, заступниця голови Ради суддів України