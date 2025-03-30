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Магнитные бури в апреле – какие дни будут очень тяжелыми

15:59, 30 марта 2025
Когда в апреле ожидаются мощные магнитные бури.
Магнитные бури в апреле – какие дни будут очень тяжелыми
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В апреле 2025 г. ожидается серия магнитных бурь, которые могут сказаться на здоровье людей с повышенной чувствительностью к изменениям в окружающей среде. По информации Национального управления океанических и атмосферных исследований, в течение месяца прогнозируются как незначительные, так и мощные геомагнитные колебания.

Предварительно известно, что 5-6 и 30 апреля произойдут слабые магнитные бури, которые вряд ли будут существенно повлиять на общее самочувствие.

Магнитная буря средней интенсивности ожидается 1, 2, 9, 10, 15-17 апреля. В этот период вспышки на Солнце будут сильнее и повлияют на организм.

Сильная магнитная буря прогнозируется 12, 25 и 26 апреля.

Чтобы легче перенести дни повышенной геомагнитной активности, рекомендуется:

  • следить за режимом сна;
  • пить больше воды;
  • избегать перенапряжения;
  • отказаться от алкоголя и кофеина;
  • больше гулять на открытом воздухе.

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магнитные бури

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