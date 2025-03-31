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28 тысяч гривен за непривлечение к уголовной ответственности — на Днепропетровщине разоблачили полицейского

07:19, 31 марта 2025
По данным следствия, правоохранитель требовал взятку за влияние на принятие решения о непривлечении мужчины к уголовной ответственности.
28 тысяч гривен за непривлечение к уголовной ответственности — на Днепропетровщине разоблачили полицейского
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В Днепропетровской области разоблачен начальник одного из подразделений Синельниковского районного управления полиции, который требовал взятку за непривлечение к уголовной ответственности. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

По данным следствия, правоохранитель требовал и получил 28 тысяч гривен за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным выполнять функции государства, и за непривлечение заявителя к уголовной ответственности.

Непосредственно после получения подозреваемым части неправомерной выгоды он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Прокуратура отмечает, что во время обысков в его автомобиле и рабочем кабинете были обнаружены более 3 тысяч долларов, мобильный телефон, незарегистрированное оружие и другие вещественные доказательства.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Также рассматривается вопрос отстранения должностного лица от выполнения обязанностей. Правоохранители проверяют других возможных соучастников.

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прокуратура взятка Днепр уголовная ответственность неправомерная выгода

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